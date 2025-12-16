Toro.it

Nell’appuntamento su DAZN di Open VAR l’ex-arbitro De Marco ha corretto la decisione di Meraviglia nel non concedere rigore alla Cremonese

Nel solito appuntamento di Open VAR, su DAZN, l’ex-arbitro Andrea De Marco ha analizzato l’episodio dubbio che ha caratterizzato il finale di Torino-Cremonese, con il presunto fallo di mano in area di rigore di Giovanni Simeone sul cross di Zerbin. L’ospite delegato dall’AIA si è espresso così: “In questo caso il VAR e l’AVAR si sono concentrati sulla zona verde, sulla prima parte del contatto del pallone che tocca petto e spalla. Hanno fatto una revisione superficiale, non hanno controllato il tocco successivo col braccio. Il tocco se c’è è punibile, perché non è un autogiocata, questa è una deviazione e in questo caso il provvedimento è il calcio di rigore“.

Federico Bonazzoli of US Cremonese gestures during the Serie A football match between Torino FC and US Cremonese. Torino FC won 1-0 over US Cremonese.
TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 16-12-2025

Iscriviti
Notificami
1 Commento
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Kawasaki77
Kawasaki77
19 minuti fa

Allora piccolo Martin??? com’era la storiella del regolamento??? anche qui te ne freghi di quello che dicono???
Disonestino

Last edited 5 minuti fa by Kawasaki77

Giudice sportivo: Thortsvedt salta Sassuolo-Torino