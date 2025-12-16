Nell’appuntamento su DAZN di Open VAR l’ex-arbitro De Marco ha corretto la decisione di Meraviglia nel non concedere rigore alla Cremonese

Nel solito appuntamento di Open VAR, su DAZN, l’ex-arbitro Andrea De Marco ha analizzato l’episodio dubbio che ha caratterizzato il finale di Torino-Cremonese, con il presunto fallo di mano in area di rigore di Giovanni Simeone sul cross di Zerbin. L’ospite delegato dall’AIA si è espresso così: “In questo caso il VAR e l’AVAR si sono concentrati sulla zona verde, sulla prima parte del contatto del pallone che tocca petto e spalla. Hanno fatto una revisione superficiale, non hanno controllato il tocco successivo col braccio. Il tocco se c’è è punibile, perché non è un autogiocata, questa è una deviazione e in questo caso il provvedimento è il calcio di rigore“.