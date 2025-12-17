A un anno dall’ultimo confronto, i neroverdi tornano a ospitare i granata al Mapei Stadium, nella sfida valida per la 16ª giornata di Serie A

Il Sassuolo targato Grosso, tutto sembra meno che una neopromossa, visto un campionato che procede a gonfie vele per la squadra emiliana, che si trova 9a in classifica. I 4 punti che distano tra i granata e i neroverdi rappresentano questa sfida come un crocevia stagionale, per quelli che saranno i reali obbiettivi.

Produzione offensiva da Top 5

Il Sassuolo è insieme alla Cremonese, la neopromossa ad aver sorpreso maggiormente in questo avvio di campionato, inanellando ottimi risultati anche e soprattutto grazie alla produzione offensiva. Ad oggi i neroverdi registrano 21 gol fatti in 15 giornate di campionato, un dato che salta sicuramente all’occhio, anche in virtù del fatto che 10 delle reti totali sono state realizzate proprio tra le mura amiche. Tutto ciò è frutto anche di un pacchetto offensivo che vanta 11 gol e 7 assist complessivi: 4 gol e 3 assist per Berardi, 4 gol e 2 assist per Pinamonti e 3 gol e 2 assist per Lauriente.

Il gruppo prevale sul singolo

Nonostante l’infortunio di Berardi che rientrerà a gennaio, capocannoniere della squadra e da sempre il faro di questa, il Sassuolo non perde colpi e al suo posta gioca Volpato che poco fa rimpiangere il 10 neroverde. Cristian Volpato, da quando Berardi si è infortunato, ha realizzato 1 gol e 1 assist per un totale di 4 assist e 1 rete, al netto di una squadra coesa, la cui forza la fa proprio il gruppo.

Difesa che subisce ma convince

Il Sassuolo registra, ad oggi, 19 gol subiti, di cui 9 tra le mura di casa. Al netto di questo dato la retroguardia neroverde convince comunque, grazie all’incidenza dei difensori nella zona offensiva. Parliamo di Tarik Muharemovic, con un passato nella Juventus Next-Gen, ha convinto a pieno Grosso, fornendo solide prestazioni e realizzando 1 gol e 2 assist.