Ecco tutte le designazioni arbitrali ufficiali per la 17a giornata di Serie A: ad arbitrare Torino-Cagliari sarà Doveri
Manca ormai poco all’inizio della 17a giornata di campionato. L’AIA ha infatti comunicato quelle che saranno le designazioni arbitrali delle prossime partite di Serie A. Doveri avrà il compito di dirigere Torino-Cagliari, con l’aiuto di Passeri, Scatraglia e del quarto uomo Tremolada. Al VAR ci sarà Baroni, che verrà assistito da Sozza.
Le designazioni arbitrali
PARMA – FIORENTINA h. 12.30
GUIDA
ZINGARELLI – MORO
IV: PAIRETTO
VAR: GHERSINI
AVAR: MAGGIONI
LECCE – COMO h. 15.00
MARCHETTI
ROSSI C. – VECCHI
IV: MASSIMI
VAR: CAMPLONE
AVAR: DI PAOLO
TORINO – CAGLIARI h. 15.00
DOVERI
PASSERI – SCATRAGLI
IV: TREMOLADA
VAR: BARONI
AVAR: SOZZA
UDINESE – LAZIO h. 18.00
COLOMBO
BACCINI – FONTEMURATO
IV: AYROLDI
VAR: GARIGLIO
AVAR: CHIFFI
PISA – JUVENTUS h. 20.45
MARESCA
BERCIGLI – BAHRI
IV: PERENZONI
VAR: MARINI
AVAR: ABISSO
MILAN – H. VERONA Domenica 28/12 h. 12.30
FABBRI
MOKHTAR – CAVALLINA
IV: ALLEGRETTA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: VOLPI
CREMONESE – NAPOLI Domenica 28/12 h. 15.00
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: MAGGIONI
AVAR: SOZZA
BOLOGNA – SASSUOLO Domenica 28/12 h. 18.00
SACCHI J.L.
POLITI – RICCI
IV: FELICIANI
VAR: DI PAOLO
AVAR: NASCA
ATALANTA – INTER Domenica 28/12 h. 20.45
LA PENNA
BERTI – PERROTTI
IV: RAPUANO
VAR: ABISSO
AVAR: MANGANIELLO
ROMA – GENOA Lunedì 29/12 h. 20.45
DI BELLO (foto)
COSTANZO – DEI GIUDICI
IV: DIONISI
VAR: PRONTERA
AVAR: MANGANIELLO