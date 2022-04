Le decisioni del Giudice Sportivo dopo i recuperi della 20^ giornata di Serie A: Lukic entra in diffida e rischia la squalifica

Ammonito contro l’Atalanta, Sasa Lukic è entrato in diffida, poiché incorso nel nono cartellino giallo del suo campionato. Al prossimo, scatterà la squalifica per una giornata di campionato. È quanto emerge dal report del Giudice Sportivo dopo i recuperi della 20^ giornata di Serie A. Il centrocampista granata dovrà dunque fare attenzione, contro l’Empoli. I toscani, come noto, dovranno invece fare a meno di Bandinelli, squalificato dopo la partita contro il Napoli.

Giudice Sportivo: gli squalificati dopo i recuperi della 20^giornata

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Calhanoglu (Inter), Makengo (Udinese)