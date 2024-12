Giudice sportivo / Coco non sarà a disposizione sabato, Masina entra in diffida. Nessuno squalificato tra i felsinei

Con il giallo preso contro l’Empoli Saul Coco, che era già diffidato, è stato squalificato e dovrà quindi saltare la partita contro il Bologna. A causa del giallo rimediato da Masina oltretutto il difensore ex dell’Udinese è entrato in diffida e dovrà stare molto attento nella prossima giornata per evitare di incorrere a sua volta nella squalifica. Vanoli non avrà al suo fianco il vice Godinho, espulso durante la sfida di Empoli per aver assunto, così si legge “un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria”.

Gli squalificati dal Giudice sportivo

Calciatori espulsi – Una giornata a: De Sciglio (Empoli).

Calciatori non espulsi – Una giornata a: Coco (Torino), Dodo (Fiorentina), De Roon (Atalanta), Maldini (Monza).

Entrano in diffida, oltre Masina, anche Grassi (Empoli), Rafia (Lecce), Zampano (Venezia), Goldaniga (Como).