Nuova era in casa Genoa. Il club non è più di proprietà della 777 Partners. Dan Sucu è il nuovo proprietario

Una nuova era ha inizio in casa Genoa. Il club non è più di proprietà della 777 Partners, che lo aveva preso nel 2021. Gli americani hanno lasciato il Cda. Il nuovo presidente e proprietario è l’imprenditore rumeno Dan Sucu. Ha un’azienda di mobili tra le più importanti in Europa, la Mobexport. La 777 Partners lascia con il bilancio in rosso.