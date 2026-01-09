Casadei, squalificato dal giudice sportivo, salterà la trasferta di Bergamo
Reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Udinese, il Toro si prepara alla trasferta di Bergamo. I granata sfideranno infatti l’Atalanta di Raffaele Palladino in occasione della 20a giornata.
ll cartellino rimediato da Casadei nei minuti finali di Torino-Udinese, impedirà però al centrocampista di prendere parte alla trasferta. Arrivato, infatti, il comunicato del giudice sportivo in vista della 20^ giornata. L’ ex Chelsea, precedentemente in diffida, salterà la partita contro l’Atalanta per squalifica.
Altri squalificati dal giudice sportivo sono Tomori, Zaccagni, Cristante e Ramon.
Squalificati dopo la diciannovesima giornata
- 1 giornata a: Cesare Casadei (Torino)
- 1 giornata a: Fikayo Tomori (Milan)
- 1 giornata a: Bryan Cristante (Roma)
- 1 giornata a: Jacobo Ramon (Como)
- 1 giornata a: Mattia Zaccahni (Lazio)