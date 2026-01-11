Toro.it

L’attaccante irlandese è uscito anzitempo nel corso della sfida vinta 3-0 contro il Sassuolo dopo un colpo subito alla schiena.

Dopo l’infortunio di Dovbik contro il Lecce, la Roma perde un altro suo attaccante nel giro di qualche giorno. Durante la sfida vinta 3-0 contro il Sassuolo, Evan Ferguson ha dovuto, infatti, lasciare il terreno di gioco al minuto 39 a causa di un colpo ricevuto alla schiena. In attesa di ulteriori esami che faranno luce sull’infortunio, l’ex Brighton rimane in dubbio per la sfida di Coppa Italia contro il Torino.

Frederic Massara of AC Milan looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and AC Milan.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 11-01-2026

Iscriviti
Notificami
3 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
tarzan_annoni
tarzan_annoni
1 ora fa

La roma ha vinto 30 a 0, non 3 a 0

Policano
Policano
1 ora fa

Bhe tanto ci segna qualcun altro

Andrea63
Andrea63
53 minuti fa
Reply to  Policano

L’egiziano, ci metto la mano sul fuoco!!

Atalanta-Torino, Casadei squalificato: salterà la trasferta di Bergamo. Granata multati