L’attaccante irlandese è uscito anzitempo nel corso della sfida vinta 3-0 contro il Sassuolo dopo un colpo subito alla schiena.
Dopo l’infortunio di Dovbik contro il Lecce, la Roma perde un altro suo attaccante nel giro di qualche giorno. Durante la sfida vinta 3-0 contro il Sassuolo, Evan Ferguson ha dovuto, infatti, lasciare il terreno di gioco al minuto 39 a causa di un colpo ricevuto alla schiena. In attesa di ulteriori esami che faranno luce sull’infortunio, l’ex Brighton rimane in dubbio per la sfida di Coppa Italia contro il Torino.
La roma ha vinto 30 a 0, non 3 a 0
Bhe tanto ci segna qualcun altro
L’egiziano, ci metto la mano sul fuoco!!