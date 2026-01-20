Il giudice sportivo non porta brutte notize al Como e al Torino, se non la diffida di Vlasic. Fabregas e Baroni con rosa al completo

Sorridono Torino e specialmente Como, che arrivano al match numero 22 di questo campionato di Serie A senza squalificati. Fabregas e Baroni avranno quindi tutta la rosa a disposizione (infortunati ed esuberi a parte) per la sfida che vedrà Nico Paz e compagni affrontare i granata al Sinigaglia.

Unica nota negativa in casa Toro l’ammonizione rimediata da Vlasic nella partita contro la Roma, con questo diventano 4 i cartellini gialli ricevuti dal croato che entra ufficialmente in diffida, se dovesse essere nuovamente sanzionato con un’ammonizione salterebbe la sfida contro il Lecce. Per il Como le uniche sanzioni sono la prima ammonizione a Stefan Posch, la settima per Smolcic, che però ha già scontato una squalifica alla quinta e quindi si trova in questo momento con solo 2 cartellini gialli a gravargli sulle spalle, e la seconda per Valle. Il giallo a Ismajli è invece il terzo per l’albanese.

La Lazio perde Cataldi, gli squalificati

A prendere invece una squalifica dopo la 21a giornata di campionato sono:

Danilo Cataldi della Lazio, per comportamento non regolamentare in campo. Per lui quinta e decisiva ammonizione.

della Lazio, per comportamento non regolamentare in campo. Per lui quinta e decisiva ammonizione. Juan Miranda del Bologna, per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Anche per lui quinto cartellino giallo.

del Bologna, per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Anche per lui quinto cartellino giallo. Leo Ostigard del Genoa, per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Quinta ammonizione, era anche lui diffidato.

Yildiz multato per simulazione

In casa Juve doppia multa da parte del giudice sportivo: la prima a Kenan Yildiz, con il 10 bianconero che ha ricevuto, oltre all’amonizione, anche una multa di €2.000,00 per la simulazione effettuata in area di rigore del Cagliari; la seconda ammenda (da €10.000,00) rivolta al dirigente Francois Modesto, per avere, al termine della gara, nello spogliatoio, rivolto una critica irrispettosa nei confronti del Direttore di gara.