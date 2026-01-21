Ecco tutte le designazioni arbitrali ufficiali per la 22a giornata di Serie A: ad arbitrare Como-Torino sarà Feliciani
A pochi giorni dall’inizio della 22a giornata di Serie A, l’AIA ha comunicato quelle che saranno le designazioni arbitrali per le prossime partite di campionato. Ad arbitrare Como-Torino sarà Feliciani, accompagnato da Meli, Alassio e dal quarto uomo Galipo’. Al VAR ci sarà Paterna che verrà assistito da Doveri.
Le designazioni arbitrali
INTER – PISA Venerdì 23/01 h. 20.45
MARCENARO (foto)
MOKHTAR – YOSHIKAWA
IV: AYROLDI
VAR: GARIGLIO
AVAR: MASSA
COMO – TORINO Sabato 24/01 h. 15.00
FELICIANI
MELI – ALASSIO
IV: GALIPO’
VAR: PATERNA
AVAR: DOVERI
FIORENTINA – CAGLIARI Sabato 24/01 h. 18.00
GUIDA
BINDONI – COLAROSSI
IV: BONACINA
VAR: DI PAOLO
AVAR: DI BELLO
LECCE – LAZIO Sabato 24/01 h. 20.45
CHIFFI
IMPERIALE – BAHRI
IV: RAPUANO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: ABISSO
SASSUOLO – CREMONESE h. 12.30
COLLU
CECCONI – EL FILALI
IV: FABBRI
VAR: GHERSINI
AVAR: LA PENNA
ATALANTA – PARMA h. 15.00
SACCHI J.L.
PERETTI – BIANCHINI
IV: MASSIMI
VAR: NASCA
AVAR: MARINI
GENOA – BOLOGNA h. 15.00
MARESCA
BERCIGLI – CEOLIN
IV: PAIRETTO
VAR: MAGGIONI
AVAR: MASSA
JUVENTUS – NAPOLI h. 18.00
MARIANI
TEGONI – BERTI
IV: MARCHETTI
VAR: DOVERI
AVAR: DI PAOLO
ROMA – MILAN h. 20.45
COLOMBO
PERROTTI – ROSSI M.
IV: ZUFFERLI
VAR: DI BELLO
AVAR: ABISSO
H. VERONA – UDINESE Lunedì 26/01 h. 20.45
MANGANIELLO
LO CICERO – POLITI
IV: TURRINI
VAR: AURELIANO
AVAR: PAGANESSI