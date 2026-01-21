In occasione della 22a giornata di Serie A, i granata di Baroni faranno visita agli uomini di Fabregas al Sinigaglia

Sabato 24 gennaio il Torino sarà ospite del Como al Sinigaglia per disputare la gara valida per la 22a giornata di Serie A.

I granata dopo il 5-1 subito all’Olimpico Grande Torino cercheranno di ottenere il riscatto contro gli uomini di Fabregas. Tuttavia, contro i lariani sarà una sfida sulla carta tutt’altro che alla portata degli uomini di Baroni. Il Como sta infatti vivendo un ottimo periodo di forma, mostrando spesso uno splendido stile di gioco tanto bello quanto efficace. Contro i granata inoltre, i lariani saranno motivati per cercare di ritrovare la vittoria in casa dopo la disfatta subita contro il Milan, la prima e unica della stagione tra le mura amiche.

Nico Paz principale riferimento offensivo

Il Como vanta un gran numero di giovani giocatori di talento. Su tutti, Nico Paz è il principale riferimento dei lariani, dal momento che l’argentino è il miglior realizzatore della squadra di Fabregas. Il classe 2004 è reduce da una doppietta contro la Lazio, ed è attualmente il secondo miglior marcatore del campionato. Oltre a lui, in attacco Fabregas potrà contare su più giocatori offensivi come Douvikas e Batturina, che anche con pochi minuti a disposizione hanno spesso saputo rendersi decisivi.

La seconda miglior difesa del campionato

Il Torino contro il Como dovrà cercare di sorprendere e superare una delle migliori difese del campionato. Gli uomini di Fabregas nonostante giochino spesso con una linea difensiva avanzata hanno subito solamente 16 gol in 21 partite. Questo dato rende la difesa dei lariani la seconda più efficace della Serie A, un rendimento favorito dalla presenza di elementi di grande esperienza come Diego Carlos e Sergi Roberto, ma anche dalla qualità dei più giovani, tra cui Valle e Ramon.