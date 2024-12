Alessandro Nesta è stato ufficialmente esonerato dal Monza, ora la dirigenza dei brianzoli cerca il suo sostituto

Dopo la sconfitta per 2-1 contro la Juve di ieri il Monza ha definitivamente deciso di esonerare Alessandro Nesta. L’ex difensore di Lazio e Milan non è stato in grado di soddisfare le aspettative della dirigenza e dei tifosi e ha condotto il Monza ad una deludente ultima posizione in classifica con appena 10 punti in 17 partite 15 gol fatti e 23 subiti. La fiducia della dirigenza è quindi andata scemando fino ad esaurirsi. Ora il Monza sta cercando un sostituto e Bocchetti sembra essere la prima scelta.