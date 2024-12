I friulani stanno disputando un buon campionato e hanno ritrovato la vittoria contro la Fiorentina nello scorso turno di campionato

Sarà l’Udinese ad ospitare il Torino nell’ultima sfida del 2024. Una sfida che si preannuncia interessante, con i friulani desiderosi di confermare ciò che è stato visto contro la Fiorentina nella scorsa giornata e chiudere l’anno con una vittoria. Nonostante nelle ultime 7 gare prima di Firenze i friulani avessero portato a casa solamente una vittoria, la squadra di Runjaic (che da questa stagione ha preso in mano la squadra) sta mostrando segni di risveglio e crescita, soprattutto dopo un 2023 caratterizzato da una salvezza sofferta.

La pessima scorsa stagione

La scorsa stagione, infatti, è stata tutt’altro che brillante per l’Udinese, che ha chiuso al 16° posto con soli 37 punti, a solo 2 lunghezze dalla zona retrocessione. Un campionato travagliato, con la squadra friulana costretta a lottare fino all’ultimo per evitare il peggio. Tuttavia, quest’anno la situazione è decisamente cambiata: nonostante la partenza di due giocatori fondamentali come Rodrigo Pereyra e Lazar Samardzic, l’Udinese ha trovato una nuova stabilità e si trova attualmente al nono posto in classifica con 23 punti.

La reazione dopo Novembre

Il mese di novembre aveva visto una serie di risultati negativi che avevano gettato un’ombra sulla squadra, ma la reazione è arrivata nell’ultima giornata, con una vittoria prestigiosa contro la Fiorentina, una delle formazioni più in forma del campionato. Questa affermazione ha rilanciato la fiducia nell’ambiente e ha confermato che l’Udinese è una squadra solida e capace di svoltare nei momenti chiave. Con un buon rendimento in casa e un gruppo ben equilibrato, l’Udinese affronterà il Torino con l’obiettivo di consolidare la propria posizione di metà classifica, continuando il suo percorso di crescita sotto la guida di Runjaic.