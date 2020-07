La presentazione dell’Inter / I neroazzurri stanno attraversando un periodo di leggera crisi. Resta imponente il pericolo Lukaku

Arriva l’ultimo dei big match ravvicinati, previsti dal calendario del Torino. La prossima avversaria è l’Inter di Conte, reduce da un pareggio contro il Verona. Per il Toro di prospetta una sfida complicata: all’andata, un 3-0 in casa, ha fatto presagire la superiorità dei neroazzurri, che però stanno soffrendo un periodo di crisi. In lotta scudetto da inizio stagione, hanno avuto più possibilità di affermarsi in vetta alla classifica, e per due preiodi ci sono riusciti. É poi subentrato un calo nel girone di ritorno, cominciato dopo la battuta d’arresto con la Lazio, che li ha fatti scendere al 3° posto ed infine, dopo l’ultimo match, in quarta posizione.

Inter, sofferenza da rimonte: ne sono arrivate due consecutive

Dopo la goleada contro il Brescia, che li ha visti dominare per 6-0, i neroazzurri hanno subito due rimonte consecutive: la prima con il Bologna, che ha addirittura portato a casa la vittoria, e la seconda proprio contro il Verona che, andato in vantaggio iniziale, ha poi concesso troppo ai neroazzurri che si sono portati sul 2-1. Nel finale è arrivato poi il gol del pareggio, che ha rovinato i piani di gloria di Conte ed i suoi. Sul fronte rimonte, hanno già lasciato indietro 20 punti: peggio dei neroazzurri solo la Leonessa. Con l’Atalanta che corre, sarà difficile recuperare. Per quanto riguarda il rendimento, l’Inter ha collezionato più vittorie in trasferta, ma se si guarda il totale dei risultati utili, sono di più quelli in casa. San Siro quindi non è più quella fortezza inespugnabile di un tempo.

Organico dai nomi altisonanti per i neroazzurri

L’Inter ha comuque una qualità netta su tutti i reparti e la condizione fisica è ottimale. Primo fra tutti Handanovic. Con il Toro che segna molto su rigore, il portiere neroazzurro potrebbe essere il primo impedimento alla buona riuscita della partita per i granata. C’è poi la coppia d’attacco Lukaku-Martinez, che ha realizzato 32 gol su un totale di 65. L’ex United è infatti terzo nella classifica marcatori con le sue 20 reti, alle spalle solo di CR7 e Ciro Immobile. Nonostante la stazza, è dotati di buone doti tecniche e velocità. Può perciò essere un problema per la difesa lacunosa del Toro. Infine, anche un altro giocatore ultimamente si è dato da fare: si tratta di Antonio Candreva, con 8 assist e 4 gol in attivo, due dei quali nelle ultime 3 partite. Nel match contro il Verona in particolare è riuscito a mostrare le proprie qualità, permettendo ai suoi di trovare il vantaggio temporaneo.

Lukaku of FC Internazionale celebrates after scoring a goal during the Serie A football match between Torino FC and FC Internazionale.