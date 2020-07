Serie A, gli arbitri della 32^ giornata: Giacomelli per Juve-Atalanta - Toro.it

Le designazioni arbitrali per la 32^ giornata di Serie A 2019/2020: in attesa di quella per Inter-Torino, ecco tutti gli altri arbitri

L’AIA sta pubblicando giorno per giorno gli arbitri designati per le partite della 32^ giornata di Serie A 2019/2020, che si distribuirà tra sabato 11 luglio e lunedì 13 luglio. Sarà proprio il Torino, impegnato contro l’Inter, a chiudere il programma. Il direttore per la sfida dei granata non è ancora stato scelto. Nell’attesa, vi diamo conto di tutte le altre designazioni. A partire da Lazio-Sassuolo, passando per Juventus-Atalanta. Eccole.

Serie A, gli arbitro della 32^ giornata

LAZIO – SASSUOLO Sabato 11/07 h. 17.15

DI BELLO

GALETTO – IMPERIALE

IV: DI MARTINO

VAR: AURELIANO

AVAR: LONGO

BRESCIA – ROMA Sabato 11/07 h. 19.30

CALVARESE

DI VUOLO – DE MEO

IV: MAGGIONI

VAR: MANGANIELLO

AVAR: PRETI

JUVENTUS – ATALANTA Sabato 11/07 h. 21.45

GIACOMELLI

DEL GIOVANE – VALERIANI

IV: PICCININI

VAR: IRRATI

AVAR: SCHENONE