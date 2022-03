A poche ore dalla partita Genoa-Torino ha parlato il presidente del club rossoblù Zangrillo che ha sottolineato l’importanza del match

La partita Genoa-Torino è sempre più vicina e, a poche ore di distanza dall’inizio del match, il numero 1 del club rossoblù Alberto Zangrillo ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Il presidente del Genoa Zangrillo ha rimarcato l’importanza del match contro il Toro in ottica salvezza dichiarando: “Non vorrei usare le solite frasi di circostanza o noiose iperboli calcistiche, ma per noi quella col Torino è veramente la partita della vita. Il progetto è a medio-lungo termine -ha proseguito Zangrillo- ma non stiamo tralasciando assolutamente il breve. E il brevissimo, per questo penso a Genoa-Toro. Il nostro è un brand straordinario e mai utilizzato appieno, quasi riconosciuto più all’estero che in Italia. Modelli come Atalanta e Sassuolo sono da copiare e vincenti, e se hai alle spalle la storia esiste un trampolino di lancio importante. Il tutto in una città con una potenzialità e un appeal eccezionali in termini di turismo. Il Genoa è uno degli strumenti che devono rilanciare Genova e la Liguria”.

Zangrillo: ”Mariani vorrà dimostrare di essere un arbitro di personalità”

Alla domanda se Zangrillo ha paura di come sarà la gestione arbitrale del match contro il Toro, dopo che i granata hanno subito un grave torto arbitrale nel match contro l’Inter con un rigore netto negato ai granata, il presidente del Genoa ha risposto: “E perché dovrebbe spaventarmi? Lei allude a compensazioni o cose del genere? Preistoria. Sono convinto che Mariani vorrà dimostrare di essere un arbitro di personalità, in grado di sopportare le pressioni che derivano da una settimana pesantissima per la categoria. L’arbitro è un essere umano”.