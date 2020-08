Juventus, Sarri esonerato: è UFFICIALE

L’uscita dalla Champions contro il Lione, l’ultima delle note negative raccolte da Sarri, ha costretto la Juve ad optare per un cambio in panchina

Il 2-1 rimediato contro l’Olympique Lione di Garcia, che ha permesso ai francesi di proseguire l’avvetura in Champions, a discapito della Juventus, è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il club bianconeri ha infatti scelto di esonerare Maurizio Sarri, arrivato a Torino al posto di Allegri, per dare più qualità al gioco della Juve e vincere il tanto ambito trofeo europeo. La stagione non è però andata secondo i piani, con lo scudetto a rischio per l’intera durata del campionato e la Coppa Italia lasciata al Napoli in finale. Troppi gli errori commessi da Sarri secondo la dirigenza bianconera, che ha preferito rinunciare al tecnico.

Juventus, il comunicato ufficiale

La società bianconera ha scelto di comunicare la decisione tramite il proprio sito ufficiale con una nota:

“Juventus Football Club comunica che Maurizio Sarri è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società desidera ringraziare il tecnico per aver scritto una nuova pagina della storia bianconera con la vittoria del nono Scudetto consecutivo, coronamento di un percorso personale che lo ha portato a scalare tutte le categorie del calcio italiano.“