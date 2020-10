Juventus-Napoli, i bianconeri potrebbero vincere a tavolino. La situazione - Toro.it

Le ultime su Juventus-Napoli, posticipo della 3^ giornata di Serie A: non si giocherà per l’assenza della squadra ospite, colpita da 3 positivi al Covid

Il Napoli, ancora nella serata del giorno che avrebbe dovuto portalo alla sfida contro la Juventus, ha fatto sapere, tramite l’Ansa che “non partirà per Torino. La trasferta, è stata vietata al Napoli dall’Asl che è l’autorità che decide in materia di isolamento, come ha ricordato in queste ore anche il Ministero della Salute”. I partenopei, ieri, sono stati posti in isolamento fiduciario dopo che Elmas, Zielinski e un membro dello staff erano stati trovati positivi al Covid-19. Trasferta annullata e grande caos, perché secondo il protocollo della Figc non ci sono gli estremi per il rinvio della gara. Questa sera non si giocherà allo Stadium. E il Giudice Sportivo potrebbe optare per il 3-0 a tavolino.

La Lega: “La partita si deve giocare”. Ma il Napoli non ci sarà

La Juventus aveva già diramato una nota nella serata di ieri, spiegando che i bianconeri sarebbero comunque scesi in campo. E dalla Lega è giunto in giornata un comunicato che si pone sulla linea del club piemontese: “la nota della ASL campana si è limitata a notificare il provvedimento ordinario di isolamento fiduciario nei confronti dei contatti stretti del giocatore Zielinski. Nel caso di specie, invece, si applica il Protocollo Figc concordato con il CTS e integrato dalla Circolare del Ministero della Salute lo scorso 18 giugno”.

Per i vertici della Serie A, insomma, la gara andava disputata. E per questo è più che probabile la sconfitta a tavolino degli azzurri, che eventualmente potranno poi ricorrere.