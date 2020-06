Khedira e Alex Sandro, derby a rischio - Toro.it

I due giocatori della Juventus, Khedira e Alex Sandro, sono stati sottoposti ad esami: le rispettive lesioni potrebbero far saltare loro il derby

Potrebbero non essere a disposizione per il derby in programma fra quindici giorni, il 4 luglio, Alex Sandro e Khedira. I due giocatori bianconeri, come sono stati sottoposti oggi ad accertamenti e, come comunica la Juventus, ad Alex Sandro è stata riscontrata la lesione di primo grado del legamento collaterale mediale e ha già iniziato con le terapie. Per quanto riguarda Khedira gli esami hanno mostrato una lesione parzialedel tendine del muscolo lungo adduttore della coscia destra, motivo per cui sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti.