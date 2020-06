Il Parma recupera anche Gervinho dopo Inglese. Nell’allenamento di oggi, l’ivoriano è tornato in gruppo. Ancora differenziato per gli altri infortunati

Tutto pronto o quasi per la sfida di sabato, che aprirà la ripresa del campionato. Il Parma di D’Aversa si sta preparando al meglio per affrontare il Torino. Dopo il recupero di Inglese nella giornata di ieri, che questa mattina ha lavorato per parte dell’allenamento con i compagni, è tornato in gruppo anche Gervinho. Ancora lavoro differenziato invece per Alberto Grassi, Giuseppe Pezzella e Luca Siligardi. D’Aversa ha concentrato l’attenzione su alcune sedute dedicate alla core stability, per poi lasciare spazio alla aprte tattica. Domani è prevista una sessione di allenamento mattutino a porte chiuse.