La trasferta di lunedì contro la squadra di Baroni si avvicina, ecco i giocatori blucelesti che non parteciperanno alla gara

In una partita dove la Lazio si gioca punti preziosi per scalare le posizioni e raggiungere un posto in Europa, la squadra di Baroni ritrova il suo capitano Zaccagni che dopo la partita con il Bologna aveva subito un piccolo infortunio che l’ha portato a non scendere in campo per la prima sfida contro la Germania, ma ora ha recuperato è sarà a disposizione del tecnico. Chi invece sarà costretto a non partecipare è l’attaccante spagnolo Castellanos che dopo essere stato sostituito contro il Napoli non vede il campo dalla 25a giornata. L’attaccante è stato costretto a fermarsi a causa di un problema muscolare al polpaccio sinistro e dopo attenti esami di controllo svolti giovedì il suo rientro in campionato è stato previsto per la prima metà di aprile.

Il recupero di Nuno Tavares

Dopo il recente infortunio il terzino portoghese è in via di recupero avendo sostenuto un allenamento differenziato nella giornata di giovedì, tuttavia non è al massimo della forma e per evitare ricadute Baroni preferirà aspettare ancora qualche giorno prima di richiamarlo a giocare. Patric invece dopo l’infortunio alla caviglia ha dovuto rinunciare ad essere presente per la seconda parte di stagione mentre Ibrahimovic resterà fermo per un problema muscolare alla gamba, il suo rientro è programmato insieme al ritorno di Castellanos. Infine a non partecipare alla partita contro il Torino sarà anche lo squalificato Vecino che dovrà scontare la somma delle sue ammonizioni.