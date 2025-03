La Lazio di Baroni non è in un bel momento della stagione, i biancocelesti contro il Toro faranno di tutto per riprendersi

La Lazio di Baroni è in un momento molto difficile. L’ultima vittoria in Serie A risale al 2 marzo, contro il Milan per 1-2. Nelle ultime due partite infatti i biancocelesti hanno pareggiato 1-1 contro l’Udinese e poi hanno perso 5-0 contro il Bologna. Una batosta che a livello mentale può cambiare la stagione della squadra romana. Infatti i giocatori, dopo aver subito una goleada del genere, possono reagire o scoraggiandosi o diventando ancora più determinati a fare bene per riscattarsi. I ragazzi di Vanoli dovranno quindi fare attenzione a frenare gli attacchi della Lazio che cercherà sicuramente di scusarsi con i propri tifosi per la bruttissima figura di Bologna.

Zaccagni, Pedro, Isaksen e Dia: i punti di forza della Lazio

La Lazio di Baroni si affida, per quanto riguarda la fase offensiva a giocatori estremamente validi e che sono in grado di mettere in difficoltà qualsiasi difesa in Serie A. Alcuni dei giocatori più pericolosi sono Zaccagni, Isaksen , Pedro, Dia e Castellanos. Il primo della lista è il capitano della squadra e in questo campionato è già riuscito a segnare 8 gol e servire ben 6 assist ai compagni. Un altro giocatore importante per la Lazio è Isaksen, a quota 3 gol e 3 assist ma che per esempio contro il Milan ha giocato una partita sontuosa senza segnare o fare assist. Infatti il danese ha fatto espellere un avversario e si è guadagnato il rigore trasformato poi da Pedro. Quest’ultimo è un esempio del fatto che l’età non conti molto: a 37 anni è a quota 6 gol in campionato.

Dia e Castellanos, l’argentino è in dubbio

Altri due giocatori sicuramente pericolosi per la difesa granata saranno Castellanos e Dia. Il primo è in dubbio, infatti è alle prese con un infortunio al polpaccio. Dia invece sta bene e in questo campionato ha già segnato 7 gol. Un altro giocatore a cui fare attenzione sarà Guendozi che già all’andata aveva causato non pochi problemi al Toro.