Lazio in ansia per il Covid: Immobile e altri 4 attendono l'esito dei tamponi - Toro.it

In casa Lazio si teme la presenza di un focolaio di Covid: Immobile, Luis Alberto, Lazzari, Anderson e Pereira non si sono allenati

Immobile, Luis Alberto, Lazzari, Anderson e Pereira questa mattina non ha svolto l’allenamento di rifinitura in vista della trasferta di Champions League della Lazio contro il Bruges. I cinque calciatori stanno ancora attendendo l’esito dei tamponi a cui si sono sottoposti ma in casa biancoceleste si teme la presenza di focolaio di Covid-19. Ricordiamo che la Lazio sarà la prossima avversaria del Torino in campionato (la gara è in programma domenica alle ore 15). Simone Inzaghi inoltre deve fare i conti con le assenze, per infortuni vari, di altri otto suoi calciatori: Radu, Lukic, Lucas Leiva, Luiz Felipe, Cataldi, Strakosha, Armini, Escalante.