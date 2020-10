Tare: "Chiedere il rinvio Torino-Lazio? Il pensiero c'è, venerdì tiriamo le somme" - Toro.it

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha parlato dell’ipotesi di rinviare la partita con il Torino prevista domenica alle ore 15.00

Torino-Lazio potrebbe essere rinviata: la società biancoceleste deciderà venerdì se utilizzare o no il jolly che ha a disposizione per chiedere l’eventuale rinvio. Come ha spiegato il ds Igli Tare, tutto dipenderà dagli esiti dei nuovi tamponi a cui Immobile, Luis Alberto, Lazzari e Anderson si sottoporranno nei prossimi giorni, dopo che sono risultati sospetti positivi alla vigilia della gara di Champions League contro il Brugge. “Giocarci il jolly rinvio in campionato per i tanti casi di Covid? Il pensiero ci passa, ma abbiamo avuto riscontri in passato (riferimento a falsi positivi, ndr) che ci portano ad attendere tutte le verifiche dei tamponi. Venerdì tireremo le somme” ha spiegato Tare ai microfoni di Sky.