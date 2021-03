Lazio-Torino, il Corriere dello Sport ha pubblicato alcuni passaggi della difesa di Lotito: il presidente vuole i 3 punti a tavolino

Oggi arriverà la sentenza in merito a Lazio-Torino: il Giudice Sportivo è chiamato a decidere se assegnare la vittoria a tavolino alla formazione biancoceleste, unica squadra a presentarsi all’Olimpico il giorno della partita, o se far rigiocare l’incontro. Qualunque sia la sua decisione, passerà ancora del tempo prima di arrivare a una soluzione definitiva della questione, entrambe le società sono infatti intenzionate a fare ricorso in caso di sentenza avversa.

Lazio: “Il 28 febbraio la quarantena era venuta meno”

A tal proposito, il Corriere dello Sport ha pubblicato alcuni passaggi della difesa della Lazio che vorrebbe la vittoria per 3-0 a tavolino. Secondo la società bianconceleste, il Torino non avrebbe avuto alcun motivo per non presentarsi a Roma lo scorso 2 marzo in quanto il regime di quarantena imposto dall’Asl sarebbe venuto meno. “Il reclamo è infondato. Il Torino non puà invocare nessuna causa di forza maggiore. La quarantena disposta il 23 febbraio era venuta meno il 28, giorno in cui il Torino aveva ripreso gli allenamenti, cui ha fatto seguito un provvedimento retroattivo dell’Asl. Provvedimento illegittimo” si legge sul Corriere dello Sport.