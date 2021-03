La decisione del Giudice Sportivo in merito a Lazio-Torino e all’ipotetico 3-0 a tavolino a favore dei biancocelesti

Niente 3-0 a tavolino e niente penalizzazione in classifica per la società granata: Lazio-Torino va rigiocata. E’ questa la decisione presta dal Giudice Sportivo Gerardo Mastandrea. “In scioglimento della riserva di cui al Comunicato del 4 marzo 2021, delibera di NON applicare alla Soc. Torino le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara” si legge nel comunicato.

Lazio-Torino: Lotito ha preannunciato il ricorso

La vicenda legata a Lazio-Torino potrebbe non essere finita: il presidente Claudio Lotito aveva infatti preannunciato ricorso nel caso in cui il Giudice Sportivo non avesse dato la vittoria per 3-0 a tavolino alla società biancoceleste. L’impressione è che passerà ancora diverso tempo prima che la partita passa essere recuperata.