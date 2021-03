Lotito lo aveva preannunciato, ora è arrivata la conferma: la Lazio fa ricorso contro la decisione di rigiocare la partita con il Torino

Non ci sta la Lazio, e del resto Lotito lo aveva già annunciato. Dopo il comunicato del giudice sportivo, che chiarisce che toccherà alla Lega riprogrammare la partita, la società biancoceleste ha annunciato che farà ricorso. “Prendiamo atto del provvedimento del giudice sportivo e agiremo in tutte le sedi preposte per far valere le nostre ragioni”, così recita la nota ufficiale.