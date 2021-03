Sono stati designati gli arbitri per il recupero di Torino-Sassuolo, match valido per la 24^ giornata di Serie A: dirige Mariani

Sono stati designati gli arbitri che si occuperanno del recupero di Torino-Sassuolo, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A. La sfida è stata affidata a Mariani Della sezione AIA di Aprilia, con Tegoni e Bindoni come assistenti e Giacomelli IV Uomo. Il Var è stato invece affidato a Di Paolo, con Vivenzi come Avar. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 15.00 di mercoledì 17 marzo 2021.

Serie A: l’arbitro di Torino-Sassuolo

TORINO – SASSUOLO Mercoledì 17/03 h. 15.00

MARIANI

TEGONI – BINDONI

IV: GIACOMELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: VIVENZI