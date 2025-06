Il Lecce ha ufficializzato l’addio a Marco Giampaolo. L’ex allenatore del Torino non siederà più sulla panchina giallorossa

Marco Giampaolo non è più l’allenatore del Lecce. Con una nota sul suo sito, il club salentino ha ufficializzato l’interruzione del rapporto contrattuale con l’ex Torino.

Giampaolo lascia il “Via del mare” dopo meno di un anno. L’allenatore era arrivato sulla panchina del club nel novembre del 2024, aiutando la squadra a conquistare la salvezza in Serie A. Il rapporto, già incrinatosi in precedenza, è giunto ora al capolinea.

Lecce-Giampaolo, il comunicato del club

Il Lecce ha ufficializzato l’addio a Marco Giampaolo. Ecco il comunicato della squadra pugliese:

“L’U.S. Lecce comunica di aver interrotto, in data odierna, il rapporto contrattuale con mister Marco Giampaolo, a cui va rivolto il ringraziamento per il lavoro svolto con grande dedizione e l’augurio per le migliori fortune professionali“.