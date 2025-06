Dopo giorni di trattative la squadra sarda ha annunciato che Pisacane guiderà gli isolani nel prossimo campionato di Serie A

Dopo aver annunciato l’esonero di Davide Nicola, il Cagliari in data odierna ha ufficializzato l’arrivo del nuovo tecnico Fabio Pisacane, che sarà incaricato di guidare la squadra sarda per la prossima stagione. La salvezza ottenuta con una giornata di anticipo non ha permesso all’ex allenatore del Torino di rimanere alla guida della squadra, che ha preferito affidarsi a un nuovo tecnico per la prossima edizione del campionato di Serie A.

Cagliari, il comunicato ufficiale

E’ ormai ufficiale che il tecnico Pisacane è stato scelto come nuovo allenatore del Cagliari. Il nuovo allenatore ha firmato un contratto fino a giugno 2026 con una possibile opzione di rinnovo al termine del campionato: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Fabio Pisacane: l’allenatore ha firmato un contratto che lo lega al Club rossoblù sino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico per un’ulteriore stagione al verificarsi di determinate condizioni sportive”.