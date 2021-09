Dopo l’esonero di Semplici è vicino l’annuncio del nuovo allenatore che salvo imprevisti sarà Mazzarri

Manca solo l’ufficialità, ma sarà Walter Mazzarri l’allenatore del Cagliari. La società rossoblù nelle ultime ore aveva comunicato l’esonero di Leonardo Semplici, che ha pagato un inizio di campionato che ha portato un solo punto in tre giornate. Per l’ex tecnico granata si tratta del ritorno in Serie A proprio dopo l’addio al Torino, che era maturato nel gennaio del 2020.