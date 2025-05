Il Milan saluta Sergio Conceiçao. Con una nota sul proprio sito i rossoneri hanno ufficializzato la separazione con l’allenatore portoghese

Il Milan e Sergio Conceiçao si separano. Come ufficializzato dal club, l’allenatore portoghese non guiderà più la formazione rossonera. L’ex Porto era approdato sulla panchina del Milan lo scorso 30 dicembre 2024.

Con i rossoneri Conceiçao ha vinto la Supercoppa Italiana in finale contro l’Inter e ha disputato la finale di Coppa Italia, persa contro il Bologna. L’allenatore saluta il club dopo 31 partite.

Milan, il comunicato ufficiale su Conceiçao

Il Milan ha ufficializzato la separazione con Sergio Conceiçao. Di seguito il comunicato rossonero:

“AC Milan e Sérgio Conceição non proseguiranno il loro percorso insieme nella prossima stagione sportiva. Il Club desidera ringraziare Sérgio e il suo staff per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati alla guida della Prima Squadra in questi mesi.

La famiglia rossonera saluta l’allenatore che ha contribuito alla conquista del 50° trofeo della storia del Milan, augurandogli il meglio per il suo futuro“.