Giochi di panchine in Serie A: tra dimissioni, ritiri e nuove trattative, prende forma la mappa tecnica della stagione 2025-2026

È tempo di cambiamenti in casa Serie A: conferme, addii e nuovi scenari si prospettano in vista della prossima stagione, che deve riuscire ad essere all’altezza di quella appena terminata. Un’annata intensa e complicata per diverse squadre, semplice per altre, scontata per poche. Con il mese di giugno alle porte, iniziano i primi movimenti e il momento delle scelte comincia ad avvicinarsi.

Dalle dimissioni di Palladino all’addio al calcio di Ranieri

Un evento clamoroso è avvenuto proprio durante questo pomeriggio: Raffaele Palladino si sarebbe dimesso. La Fiorentina è, quindi, attualmente senza un allenatore. Ma l’ex Monza non è di certo l’unico a essere andato via, seppur per motivi diversi: come anticipato già da diversi mesi, a fine stagione Claudio Ranieri avrebbe concluso il proprio percorso con la Roma (e con la sua carriera), e così è stato. La gara di domenica, all’Olimpico Grande Torino, è stata l’ultima della sua vita. Il nome in pole adesso è quello di Gian Piero Gasperini, che ha deciso di lasciare l’Atalanta dopo quasi nove anni. Nessun movimento particolare, diversamente, per quanto riguarda la panchina dell’Inter: Simone Inzaghi ha ammesso di aver avuto qualche contatto con l’Arabia, ma nulla di concreto.

Baroni verso il Toro, Vanoli ai saluti

Anche per i Campioni d’Italia le acque non sono così calme: la panchina di Antonio Conte è in bilico ormai da diversi giorni. Molto più altalenante, però, è il futuro della Lazio: il ritorno di Maurizio Sarri sembra essere sempre più vicino, come lo è l’addio dal club biancoceleste di Marco Baroni. Attualmente l’ex Lecce è la figura più in lizza per la panchina del Torino, dove il destino di Paolo Vanoli sembra essere ormai segnato. L’obiettivo numero uno del Milan, invece, è da settimane Vincenzo Italiano, ma il Bologna l’ha blindato proprio nelle ultime ore, con un accordo di massima fino al 2027.

Le prossime settimane saranno quindi decisive per definire il quadro completo delle panchine di Serie A. Con allenatori storici pronti a voltare pagina, nomi emergenti in rampa di lancio e squadre alla ricerca del profilo giusto per rilanciarsi, il campionato italiano si prepara a vivere un’estate calda, fatta di strategie, incontri e rivoluzioni silenziose. L’unica certezza è che nulla sarà più come prima.

Il resoconto squadra per squadra

Atalanta: Gasperini non confermato

Bologna: Italiano confermato

Cagliari: Nicola in bilico

Como: Fabregas in bilico

Fiorentina: Palladino non confermato

Genoa: Vieira in bilico

Inter: S. Inzaghi in bilico

Juventus: Tudor in bilico

Lazio: Baroni in bilico

Lecce: Giampaolo in bilico

Milan: Conceicao in bilico

Napoli: Conte in bilico

Parma: Chivu in bilico

Pisa: F. Inzaghi in bilico

Roma: Ranieri non confermato

Sassuolo: Grosso confermato

Torino: Vanoli non confermato

Udinese: Runjaic confermato

Verona: Zanetti in bilico