L’attaccante ucraino continua il lavoro individuale, ma punta al rientro per l’ultima sfida di campionato. Shomurodov pronto a sostituirlo in caso di forfait

Prosegue il lavoro personalizzato per Artem Dovbyk, ma cresce l’ottimismo in casa Roma in vista della trasferta di domenica contro il Torino. Anche nella seduta di ieri l’attaccante ucraino ha svolto un programma individuale, ma lo staff medico continua a monitorare le sue condizioni con l’obiettivo di rimetterlo a disposizione per l’ultima gara di campionato.

Tra oggi e domani è previsto un possibile rientro graduale in gruppo, almeno in parte dell’allenamento, un passaggio fondamentale per valutarne l’inserimento nella lista dei convocati. La sensazione è che Dovbyk possa recuperare in extremis, anche se resta da capire se potrà partire dal primo minuto o se sarà utilizzabile soltanto a gara in corso. In caso di forfait o di partenza dalla panchina, toccherà quasi certamente a Eldor Shomurodov prendere il posto di centravanti e guidare l’attacco nella sfida contro i granata. L’ucraino è pronto a farsi trovare pronto per un match che potrebbe chiudere al meglio una stagione da incorniciare per la Roma.