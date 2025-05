Torino e Roma si sfideranno domenica 25 maggio nell’ultimo turno di campionato. Scopriamo insieme i numeri della sfida

La Serie A 2024/2025 si avvicina al triplice fischio. Toro e Roma si affronteranno allo stadio Olimpico Grande Torino nel 38esimo turno di campionato Il match andrà in scena domenica 25 maggio alle ore 20:45. La formazione di Paolo Vanoli non ha obiettivi da inseguire.

I granata concluderanno la stagione all’undicesimo o dodicesimo posto in base al loro risultato e a quello dell’Udinese. La Roma, invece, si gioca la qualificazione alla prossima Champions League. I giallorossi sono quinti con 66 punti. La squadra allenata da Claudio Ranieri si trova a una sola lunghezza dalla Juventus. Per qualificarsi alla massima competizione europea, la Roma dovrà battere il Toro e sperare in un passo falso dei bianconeri a Venezia.

Dovbyk meglio di Adams, Vanja come Svilar

Il Torino è nella top 10 delle migliori difese della Serie A. I granata hanno subito 43 gol e si trovano al sesto posto della speciale classifica, a pari merito con il Milan. La Roma ha subito 8 reti in meno del Toro e ha segnato 15 gol in più.

Il Torino ha siglato 39 reti, mentre il club capitolino ha trovato la via del gol 54 volte. Il migliore marcatore della Roma è Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino ha segnato 12 reti in campionato, 3 in più di Ché Adams, miglior realizzatore del Toro. La prossima sfida metterà di fronte due dei migliori portieri della Serie A: Vanja Milinkovic-Savic e Mile Svilar. I due estremi difensori sono candidati al premio di miglior portiere della stagione.

Torino e Roma: gli stessi numeri tra casa e trasferta

Le statistiche di Torino e Roma sono interessanti. In casa, i granata hanno raccolto 6 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. Lontano dall’Olimpico, i giallorossi hanno ottenuto 6 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. Le due formazioni, dunque, hanno gli stessi numeri e la prossima partita sarà decisiva per cambiare l’equilibrio dei risultati (a meno di un pari).

L’ultima vittoria casalinga del Toro risale allo scorso 23 aprile, quando i granata hanno battuto l’Udinese 2-0. L’ultimo successo esterno della Roma è arrivato lo scorso 27 aprile con la vittoria giallorossa a San Siro contro l’Inter per 1-0.