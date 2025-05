La Roma arriverà a Torino con ancora la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions: Dovbyk in dubbio ma occhio a Soulè

Reduci da un successo per 3-1 contro il Milan, la Roma arriva a Torino carica di adrenalina e fiducia. La squadra giallorossa, dopo la pesante sconfitta subita a Bergamo contro l’Atalanta che sembrava aver compromesso in maniera definitiva la corsa alla Champions League, ha saputo rialzarsi con carattere e determinazione, mantenendo vive le proprie ambizioni europee. Domenica sera la squadra di Ranieri arriverà all’Olimpico Grande Torino, per disputare l’ultima gara del campionato, che può risultare decisiva per il piazzamento europeo. I giallorossi, pur non avendo il destino completamente nelle proprie mani, sono determinati a fare il loro dovere e a chiudere la stagione con una vittoria, in attesa di conoscere i risultati delle dirette concorrenti.

Il miglior rendimento del 2025

Un traguardo, un obiettivo che all’inizio della stagione odierna sembrava essere impossibile. La squadra giallorossa, però, non smette mai di sorprendere, e Claudio Ranieri questo lo sa bene. Con il suo arrivo, la Roma è diventata inarrestabile per l’intera durata del girone di ritorno, e sta continuando a scrivere pagine di storia recente, affermandosi come la squadra con il miglior rendimento del 2025 tra i top cinque campionati europei, superando club importanti come Bayern Monaco, Real Madrid e Inter in termini di punti conquistati.

Roma, il punto sugli infortunati

Per la partita contro il Torino in casa Roma si spera di riuscire a recuperare Dovbyk, non al meglio e costretto a saltare anche la partita contro il Milan. I giallorossi nel reparto offensivo dovranno certamente rinunciare a Dybala, il cui campionato è finito da tempo, e a centrocampo non potranno contare su capitan Pellegrini. Il Torino dovrà però fare attenzione a Soulè che, soprattutto dopo l’infortunio di Dybala, ha preso sempre più per mano la squadra trascinandola con i suoi gol e le sue giocate.