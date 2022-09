Il Monza ha deciso di esonerare Stroppa: la squadra è stata affidata a Raffaele Palladino, tecnico della Primavera

Paga una serie di risultati negativi (cinque sconfitte di fila prima dell’unico punto rimediato col Lecce): Giovanni Stroppa non è più l’allenatore del Monza. Il club brianzolo lo ha esonerato: al suo posto, come da comunicato, Raffaele Palladino, che fino a ieri guidava la Primavera (e che questa estate è stato in ballottaggio con Scurto per la panchina del Toro Primavera).