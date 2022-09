Ecco tutti i giocatori squalificati dal Giudice Sportivo dopo la 7^ giornata del campionato di Serie A

Nessuno squalificato nelle fila del Torino in vista del match del prossimo turno contro il Sassuolo, valevole per la settima giornata di Serie A. I neroverdi devono invece fare i conti con l’assenza di Ruan Tressoldi, espulso per aver commesso un intervento falloso in una chiara occasione da rete. Fioccano le squalifiche per gli allenatori: Allegri, espulso nel convulso finale dello Stadium, Giampaolo, che non le aveva mandate a dire all’arbitro durante Sampdoria Milan, ma pure Spalletti e Baroni.

Serie A, gli squalificati della 7a giornata

Calciatori espulsi

Una giornata a: Fazio (Salernitana), Cuadrado (Juventus), Akpa Akpro (Lazio), Rafael Leao (Milan), Igor (Fiorentina), Milik (Juventus), Tressoldi (Sassuolo)

Allenatori espulsi

Due giornate: Giampaolo (Sampdoria)

Una giornata: Allegri (Juventus), Lorieri (Spezia), Spalletti (Napoli)

Allenatori non espulsi

Una giornata: Baroni