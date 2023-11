In vista della sfida contro il Toro, il Monza ha presentato una maglia speciale: dentro appare un messaggio contro la violenza sulle donne

Vigilia di Monza-Torino con una novità per i padroni di casa. Adriano Galliani, infatti, si è presentato in conferenza stampa per annunciare un nuovo patch presente all’interno della divisa di casa dei brianzoli, il quale riguarda un messaggio contro la violenza sulle donne. Le parole dell’AD del Monza: “La Lega Serie A farà iniziative relative alla lotta contro la violenza sulle donne. Quella contro il Torino sarà una partita con grande visibilità e abbiamo pensato che fosse l’occasione giusta per parlarne. Motorola toglie il proprio marchio per mettere questa frase significativa. La Lega ha detto si, mi sembra un atto di grande responsabilità sociale. I giocatori hanno risposto in maniera positiva perché sono bravi ragazzi. Tutti generosi, è un gruppo bellissimo dove sono bravi fuori dal campo oltre che sul rettangolo verde. Loro portano avanti anche altre situazioni sociali”.