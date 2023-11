I neroverdi hanno alternato grandi imprese a prestazioni sottotono contro squadre dello stesso livello: cosa c’è da sapere

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, il Torino è tornato a lavorare in vista della prossima sfida di campionato, che vedrà il Sassuolo ospite allo Stadio Olimpico Grande Torino. i neroverdi sono fin qui una delle squadre più misteriose della Serie A: per i ragazzi di Dionisi un’altalena di risultati che li ha visti dapprima vincere due sfide consecutive contro Juventus e Inter, e poi perdere punti importanti contro squadre dei media-bassa classifica. Gli emiliani sono reduci dalla Coppa, esattamente come il Toro: 120 minuti, anche nel loro caso, e poi rigori con lo Spezia. A differenza dei granata hanno però passato il turno.

Tanti cambiamenti rispetto alla passata stagione

Il Sassuolo è una squadra che di anno in anno tende a cambiare gran parte del proprio organico, arrivando a valorizzare molto dalle cessioni di giovani esplosi nel corso della stagione e investendo poi su futuri top player. L’ultima partenza, in ordine cronologico, è quella di Davide Frattesi in direzione Inter. Al suo posto e anche a quello di Maxime Lopez (ceduto alla Fiorentina), però, quest’anno non è arrivato un vero e proprio sostituto. Questo è anche uno dei motivi per cui gli emiliani stiano faticando spesso di partita in partita, soprattutto quando Domenico Berardi non è in giornata. Il numero 10, infatti, è il vero e proprio leader tecnico e spirituale della squadra, la quale dipende da lui in tutto e per tutto. Nonostante i litigi di fine mercato per aver bloccato la cessione del giocatore, è stata trovata nuovamente una quadra, con Mimmo che può sempre fare la differenza. I granata sono tra le sue vittime preferite, avendo segnato 5 reti contro.

Il problema di mentalità

I neroverdi, inoltre, sono una squadra piuttosto emblematica. Ogni stagione, infatti, riescono a salvarsi con estrema facilità, ma quasi mai sono davvero in competizione per poter ambire a un piazzamento europeo. Si esaltano contro le squadre più in forma del campionato – e da qui è nato l’appellativo di “ammazza-big” – ma allo stesso tempo quando la posta in palio si abbassa e le motivazioni non sono molto alte tendono a perdere punti per strada, che a fine stagione si rivelano molto importanti per la corsa all’Europa. La vittoria in campionato adesso manca da 4 turni, proprio contro l’Inter, ed è lecito aspettarsi che anche dallo Stadio Olimpico Grande Torino i ragazzi di Dionisi vogliano uscire con i tre punti.