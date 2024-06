L’ex difensore del Milan si ricongiunge con Adriano Galliani. Contratto annuale con opzione per un’altra stagione

Il Monza ha reso noto sul proprio sito ufficiale in data odierna la nomina a nuovo tecnico di Alessandro Nesta in sostituzione di Raffaele Palladino, accasatosi alla Fiorentina. L’ex difensore di Lazio e Milan, nonché della nazionale italiana, proviene dall’esperienza in cadetteria sulla panchina della Reggiana e ora è pronto per il grande salto in massima serie. Nesta, si legge nel comunicato ufficiale, ha firmato un contratto annuale più rinnovo automatico per un’altra stagione al raggiungimento di determinate condizioni.