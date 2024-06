L’ex tecnico del Bologna approda al club bianconero. Per l’italo-brasiliano contratto triennale, scadenza 30 giugno 2027

La Juventus ha ufficialmente resa nota sul proprio sito la nomina a nuovo allenatore di Thiago Motta. Sarà il fautore della qualificazione in Champions League del Bologna a prendere le redini di Massimiliano Allegri, esonerato successivamente ai fatti della finale di Coppa Italia con l’Atalanta. Per il 42enne italo-brasiliano contratto fino al 30 giugno 2027. Di seguito le sue prime dichiarazioni da tecnico bianconero: “Sono davvero lieto di comunicare una nuova esperienza alla guida di un grande club come la Juventus. Ringrazio la proprietà e la dirigenza cui assicuro tutta la mia ambizione per tenere alti i colori bianconeri e rendere felici i tifosi”. In basso il benvenuto da parte della società.