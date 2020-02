Tra Derby d’Italia e sfide salvezza, la 26^ giornata di Serie A

La presentazione della 26^ giornata del campionato di Serie A: occhi puntati sulla sfida scudetto tra Juventus e Inter

Tra lo spauracchio del coronavirus e la decisione di far disputare molte delle partite di campionato a porte chiuse anche questo weekend torna in campo il campo la Serie A con le sfide valide per il 7° turno del girone di ritorno. Una giornata che si aprirà con i tre consueti anticipi del sabato: alle 15 la Lazio, in attesa di scoprire cosa farà la Juventus nel derby d’Italia, tenterà l’assalto alla vetta ospitando all’Olimpico il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Alle 18, invece, saranno Udinese e Fiorentina, separate da appena due lunghezze in classifica, a sfidarsi. Infine, alle 20:45 il Torino di Moreno Longo cercherà di espugnare il San Paolo sfidando il Napoli per ritrovare finalmente una vittoria in grado di regalare ai granata punti preziosi e soprattutto un po’ di serenità e di fiducia.

Serie A, occhi puntati sul Derby d’Italia

A calamitare l’attenzione degli appassionati di calcio, però, sarà soprattutto il Derby d’Italia tra due delle pretendenti allo scudetto: Juventus e Inter. In un Allianz Stadium dall’aspetto spettrale data la decisione di disputare la sfida a porte chiuse, i bianconeri puntano a mantenere salda nelle mani la vetta della classifica cercando di rispondere al meglio ad un’eventuale successo della Lazio. Ma i bianconeri, anche in Champions, hanno dimostrato di non essere imbattibile e ad approfittarne potrebbe essere proprio l’Inter che dovrà tentare un riavvicinamento per non perdere ulteriore terreno e mettere a serio rischio l’obiettivo scudetto.

Serie A, le altre sfide della 26^ giornata

Prima di assistere alla sfida scudetto tra Juventus e Inter (in programma domenica sera alle 20:45) vediamo quali saranno gli altri appuntamenti della domenica calcistica. Alle 12:30 porte chiuse anche San Siro dove il Milan ospiterà il Genoa, a caccia di punti salvezza. Alle 15 invece, l’Atalanta continuerà la sua strada verso la qualificazione in Champions affrontando in trasferta il Lelle, ancora invischiato nella zona retrocessione. Discorso Salvezza anche per Spal e Brescia che alla stessa ora sfideranno rispettivamente Parma e Sassuolo, entrambe in trasferta.

Alle 18, invece, sarà il turno della Roma, ospite del Cagliari. A chiudere il turno di campionato, poi, ci penserà la Sampdoria che, nel posticipo di lunedì sera alle 20:45, ospiterà in casa il Verona.