Napoli-Torino, arbitra Mariani. Var a La Penna, Guida per Juventus-Inter - Toro.it

Le designazioni arbitrali della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A: Mariani dirigerà Napoli-Torino in programma sabato alle 20:45

Sarà il signor Mariani a dirigere Napoli-Torino, sfida valida per la 7^ giornata del girone di ritorno di Serie A e in programma per sabato 29 febbraio alle ore 20:45. A coadiuvare il fischietto della Sezione AIA di Aprilia saranno il signor Bindoni e il signor Caliari mentre Abbattista è stato designato come IV Uomo. La Var, infine, è stata affidata a La Penna e Giallatini. Tra le altre designazioni, rese note proprio questa mattina, spicca quella di Guida che è stato chiamato a dirigere il derby d’Italia, sfida scudetto, tra Juventus e Inter. Di seguito tutti gli arbitri della 26^ giornata di campionato.

Serie A, gli arbitri della 26^ giornata

CAGLIARI – ROMA h. 18.00

DI BELLO

MONDIN – DE MEO

IV: GIUA

VAR: GIACOMELLI

AVAR: DI IORIO

JUVENTUS – INTER h. 20.45

GUIDA

MELI – CARBONE

IV: MARESCA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

LAZIO – BOLOGNA Sabato 29/02 h. 15.00

ABISSO

LIBERTI – BOTTEGONI

IV: ROBILOTTA

VAR: ROCCHI

AVAR: DEL GIOVANE

LECCE – ATALANTA

MASSA

SCHENONE – VALERIANI

IV: DI MARTINO

VAR: NASCA

AVAR: LONGO

MILAN – GENOA h. 12.30

DOVERI

LO CICERO – GALETTO

IV: PASQUA

VAR: IRRATI

AVAR: CECCONI

NAPOLI – TORINO Sabato 29/02 h. 20.45

MARIANI

BINDONI – CALIARI

IV: ABBATTISTA

VAR: LA PENNA

AVAR: GIALLATINI

PARMA – SPAL

PAIRETTO

PRETI – BACCINI

IV: GHERSINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: VIVENZI

SAMPDORIA – H. VERONA Lunedì 02/03 h. 20.45

VALERI

COSTANZO – VILLA

IV: MINELLI

VAR: BANTI

AVAR: RANGHETTI

SASSUOLO – BRESCIA

MANGANIELLO

PASSERI – ALASSIO

IV: MAGGIONI

VAR: ORSATO

AVAR: MANGANELLI

UDINESE – FIORENTINA Sabato 29/02 h. 18.00

FABBRI

TOLFO – IMPERIALE

IV: PICCININI

VAR: CHIFFI

AVAR: PERETTI