UFFICIALE: rinviate cinque partite, anche Juventus-Inter. Napoli-Torino si gioca - Toro.it

Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia, Udinese-Fiorentina sono state tutte rinviate a mercoledì 13 maggio

Una parte della serie A si ferma ancora a causa del Coronavirus. Le Lega ha rinviato a mercoledì 13 maggio cinque partite tra cui il big match Juventus-Inter. Le altre partite in programma in questo weekend ma che non si giocheranno sono Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Udinese-Fiorentina. Questa sera si gioca invece regolarmente Napoli-Torino (calcio d’inizio alle ore 20.45). Sono in pratica state rinviate tutte le partite che erano originariamente previste a porte chiuse. La finale di coppa Italia, originariamente in programma proprio per il 13 maggio, è stata spostata a mercoledì 20 maggio.