L'Atalanta fa un favore al Toro: Lecce battuto 7-2 - Toro.it

Risultato positivo per il Torino nella domenica di Serie A: il Lecce perde in casa contro l’Atalanta. I salentini restano sedicesimi a meno due dai granata

L’Atalanta passa due volte con l’autogol di Donati e l’incornata di Zapata, viene raggiunta da Saponara e (ancora) Donati, poi dilaga nella ripresa grazie alla tripletta di Duvan e ai gol di Ilicic, Muriel e Malinovskyi. In casa del Lecce fa festa la Dea e da lontano sorride anche il Torino, sconfitto nell’anticipo del Napoli e sempre più impelagato nella bagarre salvezza. Il k.o. al “Via del Mare” per 7-2 ferma ancora i salentini – già reduci dal pesante 4-0 di Roma -, che restano a distanza di sicurezza dai granata. La classifica, al momento, dice Toro quindicesimo a 27 punti, Lecce sedicesimo a 25. Più giù restano Samp (23) – che giocherà nel posticipo di domani contro il Verona – e Genoa (22), la cui sfida contro il Milan è invece stata rinviata per l’emergenza Coronavirus.

I rossoblu sarebbero al momento la terza squadra retrocessa in Serie B assieme a Spal e Brescia. Ma il Toro dovrà lottare ancora, a partire dalla sfida di sabato prossimo: in Piemonte arriverà l’Udinese, appaiata in classifica ai granata.