Giudice sportivo: Zaza entra in diffida, Donati squalificato per bestemmia - Toro.it

Giudice sportivo / Torino senza squalificati nel prossimo turno di campionato, ma alla lista dei diffidati si aggiunge anche Zaza

Quello ricevuto contro il Napoli è stato il cartellino giallo numero quattro in stagione per Simone Zaza: l’attaccante è di conseguenza entrato in diffida. Per la prossima partita di campionato (ad oggi è quella contro l’Udinese, ma potrebbe diventare quella contro il Parma o quella contro il Cagliari) il Torino non avrà squalificati. Tra le varie sanzioni adottate dal Giudice sportivo spicca la squalifica per una giornata a Giulio Donati del Lecce per bestemmia.

Giudice sportivo: gli squalificati dopo la 26^ giornata

Ecco tutti i calciatori squalificati dal Giudice sportivo.

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Bani, Santander, Schouten (Bologna), Joao Pedro (Cagliari), Donati (Lecce)