Torino-Udinese a rischio rinvio: priorità ai recuperi. Si decide entro mercoledì - Toro.it

Settimana prossima potrebbero giocarsi le partite rinviate dell’ultima giornata: Torino-Udinese e gli altri match del 27° turno slitterebbero al 13 maggio

Calcio sempre più nel caos: Torino-Udinese e tutte le altre partite della 27ª giornate potrebbero essere rinviate al 13 maggio, nel prossimo weekend verrebbero così recuperate le sei partite dell’ultimo turno che sono state rinviate. Un’ipotesi di cui i presidenti della serie A parleranno nelle prossime ore e che potrebbe diventare realtà mercoledì, giorno in cui è stata indetta un’assemblea straordinaria di Lega. L’ipotesi di recuperare le sei partite rinviate sabato potrebbe essere la soluzione ideale anche per placare le polemiche nate dopo la decisione di non giocare Juventus-Inter.

Torino-Parma confermata l’11 marzo

Se la data in cui si giocherà Torino-Udinese è ancora incerta, non dovrebbero esserci invece dubbi sul fatto che Torino-Parma verrà recuperata mercoledì 11 marzo. Anche in questo caso il condizionale è però d’obbligo perché, mai come negli ultimi giorni, nel calcio italiano di certezze ce ne sono davvero poche.