Torino-Parma: ecco le possibili date del recupero

Torino-Parma è stata rinviata a causa dell’emergenza Coronavirus. Le date ipotizzate per un eventuale recupero sono il 4 o l’11 marzo

Niente partita valida per la 25^ giornata di campionato per Torino e Parma, a causa dello stato di allerta per il coronavirus, che ha costretto a ricorrere a vie precauzionali. Non è l’unica partita rinviata: la stessa sorte ha interessato Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria. Senza dubbio però il match tra i granata e i gialloblu dovrebbe essere uno dei più semplici da recuperare. Nessuna delle due formazioni gioca nelle Coppe, facilitando così la possibilità di essere disputata in un turno infrasettimanale, senza eventuali conseguenze.

Le date ipotizzate per il recupero di Torino-Parma

Nell’eventualità in cui la Lega Serie A decida di far riprendendere il campionato, le date più probabili per il recupero di Torino-Parma sono mercoledì 4 o mercoledì 11 marzo. I granata potrebbero perciò giocare la prossima settimana, salvo imprevisti, o quella successiva, dove potrebbe essere inserito anche il recupero di Verona-Cagliari sempre di mercoledì. Per quanto riguarda invece le altre, Atalanta-Sassuolo potrebbe essere fissata per il 18 marzo, mentre Inter-Sampdoria la prossima settimana, che porterebbe allo spostamento della semifinale di Coppa Italia a Napoli al 13 maggio e la finale al 20 maggio. Molto dipenderà dallo stato di emergenza causato dal coronavirus. Non è da escludere che le partite si disputino a porte chiuse.