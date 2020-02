Allarme Coronavirus: annullata la conferenza stampa di Longo - Toro.it

In osservanza dell’Ordinanza della Regione Piemonte, il Torino ha annullato la consueta conferenza stampa prepartita di Moreno Longo

La consueta conferenza stampa di Moreno Longo della vigilia, domani non ci sarà: in osservanza dell’Ordinanza della Regione Piemonte per l’allarme Coronavirus, il Torino ha annunciato che è stata annullata anche la presentazione della partita contro il Napoli da parte dell’allenatore. Il programma di domani della squadra granata prevede dunque solamente l’allenamento di rifinitura e poi la partenza per il capoluogo della Campania. Sempre come misura preventiva per evitare il possibile diffondersi del virus, per tutta la settimana gli allenamenti del Torino al Filadelfia sono stati a porte chiuse.